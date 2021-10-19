В Самаре с незаконной свалки на ул. Донбасской вывезли более 323 тонн мусора

От мусора очистили территорию площадью около 0,1 га /Фото: ЭкоСтройРесурс

В Октябрьском районе Самары ликвидировали несанкционированную свалку. Она находилась в частном секторе на улице Донбасской, 4а. Чтобы вывезти оттуда весь мусор – а это 323,6 тонн отходов, понадобилось около трех недель, сообщает пресс-служба регоператора.

Свалка в частном секторе росла и ширилась в течение нескольких лет. На территории возле небольшого пруда, где обитают утки, выбрасывали пакеты с ТКО, старую мебель, оконные рамы, двери и т.д. Местные жители обратились за помощью к регоператору.

Свалка образовалась в честном секторе возле небольшого пруда / Фото: ЭкоСтройРесурс

Сотрудники компании приступили к уборке мусора 21 сентября. На борьбу с отходами бросили бригаду рабочих с лопатами и граблями, а также тяжелую технику: манипулятор, ломо- и мусоровозы. Они очистили площадку в 0,1 га, вывезли больше 323 тонн отходов. Полностью ликвидировать свалку удалось только 13 октября.