Николай Ренц объяснил, почему в Самарской области такой резкий прирост новых заболевших коронавирусом

За неделю показатель суточных заражений увеличился на 200 случаев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Руководитель информационного центра оперативного штаба Николай Ренц рассказал, почему в Самарской области наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусом. Врач связал данную ситуацию с отказом от вакцинации.

- Мы наблюдаем страшные цифры - серьёзный рост заболевших, из-за отказа граждан от прививки. Я призываю всех жителей региона серьезнее отнестись к своему здоровью и здоровью своих близких, - сказал Николай Ренц.

Глава Тольятти еще раз напомнил о том, как важно проходить все этапы вакцинации от коронавируса, чтобы защитить себя от пагубных последствий. Кроме того, не стоит забывать о обязательном ношении маски в общественных местах и социальной дистанции.

Напомним, в Самарской области 19 октября 2021 года был зарегистрирован 921 новый случай заражения. На прошлой неделе этот показатель был в районе 700 заболевших. Таким образом, прирост за неделю составил более 200 человек.