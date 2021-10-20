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Происшествия20 октября 2021 9:49

Момент смертельного ДТП на трассе в Самарской области попал на видео

В столкновении двух иномарок погиб 51-летний мужчина
Анастасия ФИЛАТОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
"Тойоту" при торможении занесло на встречку прямо под колеса "Чери"

"Тойоту" при торможении занесло на встречку прямо под колеса "Чери"

Фото: скриншот с видео

Во вторник, 19 октября, на трассе Осинки - Хворостянка в Хворостянском районе произошло смертельное ДТП. Там примерно в 17 часов столкнулись автомобили Toyota Corolla и Chery Tiggo. Момент аварии заснял видеорегистратор одного из автомобилистов.

Судя по видео, которое появилось в соцсетях, водитель Toyota выехал на встречку для обгона. Совершив маневр, он вернулся на свою полосу. Водитель притормозил перед едущим впереди грузовиком, и тут машина резко вильнула в сторону. Иномарка вновь оказалась на встречке, где в этот момент ехала Chery. Избежать столкновения не удалось. После сильного удара одна из легковушек вылетела в кювет и опрокинулась.

К сожалению, не обошлось без жертв. Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, в результате ДТП погиб 51-летний водитель Chery. Также пострадали три человека, которые находились в другой иномарке. Это 44-летняя автомобилистка и два ее пассажира: 20-летний парень и 49-летняя женщина. Их увезли в больницу.

Сейчас полицейские продолжают выяснять все детали смертельной аварии. Проводится проверка.

Момент смертельного ДТП в Хворостянском районе 19.10.2021
Видео: ДТП 163 Самара