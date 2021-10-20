Авиабилеты из Самары в Калининград продают за 1 рубль до 30 ноября 2021 года

Семьи с детьми с могут слетать в Калининград по льготной цене Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самарской области смогут слетать в Калининград всего за 1 рубль. Правда, такая возможность появилась только у семей с детьми. Такая акция действует в авиакомпании Nordwind.

- Стоимость единого билета на ребенка в возрасте до 18 лет и сопровождающего его лица составит всего один рубль (без учета такс и сборов). Это стало возможным благодаря субсидированному семейному тарифу. Он открыт на регулярном маршруте Самара - Калининград (17.08.2021 - 30.11.2021), - отмечают в пресс-службе перевозчика.

Льготные билеты для семей с детьми в возрасте от 2 до 12 лет можно приобрести на сайте компании. Семьи с детьми в возрасте от 12 до 18 лет могут оформить их в билетных кассах города. Отметим, что при регистрации/посадке на рейс проверят паспорт или свидетельство о рождении. Если условия программы не будут соблюдены, то перевозчик может попросить доплату.