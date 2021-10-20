В Самаре арестовали имущество экс-топ-менеджеров Газбанка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Арбитражный суд Самарской области принял решение арестовать деньги и собственно бывших руководителей «Газбанка» и их заместителей на общую сумму в 11,7 миллиардов рублей.

Арестованы были, в том числе, квартиры и помещения в Москве. Не тронутыми остались жилые дома на Третьей просеке, в Барбошином Овраге и Кинеле. Меры приняты в отношении 14 экс-сотрудников банка.

Напомним, осенью 2018 года арбитражный суд Самарской области признал Газбанк банкротом. В отношении руководства банка было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями» в связи с выводом активов банка на 7 миллиардов рублей. Также для того, чтобы рассчитаться с кредиторами, сотрудники направили 888 миллионов рублей.