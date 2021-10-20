Школу № 120 на ул. Физкультурной в Самаре признали памятником архитектуры

Школу № 120 включили в единый госреестр памятников истории и культуры народов России Фото: Google Карты

Три здания в Самаре включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Об этом говорится в приказе регионального УГООКН.

Так, в список вошли жилой дом, флигель и арка ворот на городской усадьбе купца А.Д. Шигаева. Они были построены в 1887-1902 годах и расположены на улице Ленинской, 69 (литеры А, А1, А2, Б).

Памятником градостроительства и архитектуры признали также школу № 120 на улице Физкультурной, 104. Ее возвели в 1951 году по проекту архитектора А. Крылова.

Еще один ОКН - дом на усадьбе мещанки Д.И. Петровой. Его построили в 1899 году. Находится он на улице Самарской, 126 (литеры АА1).

В границах территорий памятников архитектуры разрешается только ремонт, консервация и реставрация зданий; земляные работы, которые не нарушают целостность ОКН; благоустройство и озеленение. Запрещено: установка кондиционеров и антенн; прокладка инженерных систем наземным способом; проведение строительных работ, не связанных с сохранением объекта; установка киосков, павильонов и навесов.