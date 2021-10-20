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Общество20 октября 2021 11:06

В Самаре 20 октября 2021 года вместо снега выпал град

Жители Самары засняли град размером с горошину 20 октября 2021 года
Анастасия ФИЛАТОВА
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В Зубчаниновке утром 20 октября 2021 года выпал град

В Зубчаниновке утром 20 октября 2021 года выпал град

Фото: Наталья АРТЯКОВА

Прогнозы синоптиков на первый снег в Самаре 20 октября 2021 года пока не оправдались. Вместо него сегодня выпал град. По словам горожан, размером он с небольшую горошину.

- В Зубчаниновке выпал первый снег или небольшой град. Только успела сделать фото, и он уже растаял, - поделилась с «КП-Самара» местная жительница.

Град видели и на Ракитовском шоссе

Град видели и на Ракитовском шоссе

Самарцы успели заснять град и на Ракитовском шоссе. До остальных районов города снежный «горох» пока не дошел.

По данным Приволжского УГМС, на этой неделе все-таки должен пойти первый снег. Он ожидается днем 20 и 21 октября. Небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега выпадут лишь местами по региону.

В Самаре засняли на видео первый снег