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Общество20 октября 2021 11:20

В 2022 году в Самаре начнут строительство магистрали «Центральная»

Протяженность участка составит 14 километров
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
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В 2022 году в Самаре планируют начать строительство магистрали «Центральная».

В 2022 году в Самаре планируют начать строительство магистрали «Центральная».

В 2022 году в Самаре планируют начать строительство магистрали «Центральная». Протяженность первого участка составит 14 километров. Об этом на расширенном заседании правительства Самарской области рассказал министр экономического развития региона Дмитрий Богданов.

- Первый этап строительства магистрали «Центральная» предусматривает работы на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара, - пояснил Дмитрий Богданов. Также предусмотрена реконструкция участка автомагистрали «Центральная» в Волжском районе.

Работы планируют завершить к 2024 году. В 2022 году на строительство магистрали планируют потратить 3,1 млрд рублей, а за три года - 9 миллиардов.