Расходы бюджета Самарской области в 2022 году превысят доходы на 6 миллиардов рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Расходы бюджета Самарской области в 2022 году превысят доходы на 6 миллиардов рублей. Проект главного финансового документа региона на ближайшие три года представили общественности региональные власти.

Предварительные параметры областного бюджета на 2022 год выглядят так: предполагаемые доходы должны составить 183,9 млрд рублей. А вот расходы запланированы в сумме на 6 млрд рублей больше – 189,9 миллиардов.

- При формировании бюджета мы учитывали консервативный вариант социально-экономического развития региона, - отметил министр управления финансами региона Андрей Прямилов.

Предполагается, что в 2022 году бюджет также будет дефицитным: его доходы составят 190,8 млрд рублей, расходы – 199,3 млрд рублей.

- Это полностью соответствует нормам бюджетного законодательства, - отметил Андрей Прямилов.

А вот бюджет на 2023 год планируется профицитным – доходы могут составить 197,3 млрд рублей, а расходы – 197,2 млрд.