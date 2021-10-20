В Самаре усилят контроль за соблюдением самоизоляции пациентами с COVID-19

Нарушителям режима самоизоляции грозит административная ответственность Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут тщательнее следить за COVID-пациентами, которые лечатся на дому. Они обязаны соблюдать самоизоляцию до полного выздоровления. Усилить контроль поручила глава города Елена Лапушкина.

Управляющие микрорайонами дважды в день звонят заболевшим и совершают поквартирный обход. Это необходимо для подтверждения, что человек действительно находится дома и соблюдает режим. Если пациента не окажется на месте, данные о нем сразу же передадут в участковый отдел полиции. Нарушителям режима грозит административное наказание.

По данным мэрии Самары, большинство больных, которых выявили за минувшую неделю, проходят лечение амбулаторно. 1125 человек находятся в состоянии средней тяжести, 916 - переносят COVID-19 в легкой форме, 45 - бессимптомно. А вот состояние 124 самарцев оценивается как тяжелое. Сейчас они находятся в стационарах.