Коронавирус 20 октября 2021 года выявили у 930 жителей Самарской области

Общее число случаев заражения в регионе достигло 119 845 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области зафиксировали новый антирекорд по суточному приросту больных коронавирусом. По данным на среду, 20 октября 2021 года, в регионе выявили 930 новых пациентов. Общее число случаев заражения достигло 119 845, сообщает оперштаб.

Выздоровление идет не так активно. За сутки закрыли больничный 533 человека. За все время вылечились 93 514 пациентов.

Выросло и число смертельных случаев. Не смогли побороть болезнь еще 26 жителей региона. Всего с начала пандемии в Самарской области скончались 4 344 пациента, у которых диагностировали COVID-19.

Напомним, из-за роста заболеваемости в губернии ужесточили антиковидные меры. Школьников 6-10 классов перевели на дистанционное обучение, спортивные мероприятия среди детей запретили, а в фитнес-клубы, кино, театры и цирки пускают только по QR-коду.