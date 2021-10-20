В Самарской области в 2022 году на дороги потратят 22,2 млрд рублей

В бюджете предусмотрены расходы как на ремонт дорог, так и на строительство новых Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области на дороги в 2022 году планируют потратить 22,2 млрд рублей. Такие данные содержатся в опубликованном во время расширенного заседания правительства Самарской области 21 октября проекте регионального бюджета.

Речь идет о предполагаемых расходах дорожного фонда. Из них 5,7 млрд собираются потратить на деятельность по содержанию автомобильных дорог. Еще 6,8 миллиардов направят на капремонт и ремонт автотрасс, в том числе 4,2 млрд – по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

5,3 миллиарда рублей в 2022 году планируют направить на строительство и реконструкцию автодорог, в том числе 928 миллионов – в рамках нацпроекта «БКД». 3,2 миллиарда собираются направить на начало работ по строительству первого этапа магистрали «Центральная».

Более полутора миллиардов рублей собираются потратить на услуги по предоставлению информации о нарушении автомобилистами правил дорожного движения.