В Самарской области из-за коронавируса могут ввести режим нерабочих дней

В Самарской области могут ввести режим нерабочих дней Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области из-за пандемии коронавируса могут ввести режим нерабочих дней на предприятиях. Об этом во время расширенного заседания регионального правительства 20 октября заявил глава региона Дмитрий Азаров.

- Мы вчера активно обсуждали этот вопрос на федеральном уровне. Я не исключаю, что такой режим вынужденных нерабочих дней из-за жесткой ситуации с заболеваемостью коронавирусом придется ввести и в Самарской области, - отметил губернатор.

Губернатор отметил, что сегодня утром в регионе состоялось заседание по данной теме с участием представителей предприятий.

- Все промышленные предприятия региона готовы, учитывая опыт пандемии, выйти в режим вынужденного локдауна вплоть до 25 октября, - поддержал позицию главы региона председатель Союза работодателей Самарской области Алексей Гусев. – Сейчас на многих предприятиях хорошие результаты по вакцинации, до 80%, но мы исчерпали ресурсы. Мы считаем, что нужно положительно решить вопрос по обязательной вакцинации.

- Мы до конца дня отработаем этот вопрос, отдельно опишем цепочки непрерывного производства, - сказал Дмитрий Азаров. – Также прошу всех руководителей предприятий ответственно отнестись к ограничениям по работе среди сотрудников старше 60 лет. Но основной прирост заболевших сейчас среди офисных работников и сферы услуг.

Также Дмитрий Азаров посоветовался с представителями родительской общественности. Председатель Родительского собрания Самарской области высказалась в пользу нерабочих дней, совпадающих по времени со школьными каникулами в школах.