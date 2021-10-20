В Самарской области могут начать строить школы, которые можно переоборудовать в детсады

Новые школы в Самаре могут строить с возможностью переоборудовать под детсады Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области могут начать строить школы, которые можно переоборудовать в детские сады. К этому призвал губернатор Дмитрий Азаров во время расширенного заседания правительства региона 20 октября.

- Нам нужно учитывать демографические волны, чтобы иметь возможность переоборудовать школы в детские сады в зависимости от того, кому больше нужны помещения в данный момент – школьникам или дошкольникам, - объяснил глава региона. – И это надо предусмотреть уже при проектировании новых школ.

Дмитрий Азаров поручил предоставить ему на рассмотрение соответствующие проекты уже до конца этого года.