В Самаре полыхают несколько балконов жилого дома на ул. Ново-Садовой

Огонь охватил балконы дома с шестого по девятый этаж Фото: скриншот с видео

Днем в среду, 20 октября 2021 года, в девятиэтажке на улице Ново-Садовой, 30 в Самаре произошел пожар. Огонь вспыхнул на верхних этажах здания. Клубы дыма были видны издалека. Об этом «КП-Самара» сообщили очевидцы.

- Загорелась квартира, потом огонь перекинулся на балкон, а затем на соседние. Пламенем объяты около 5 балконов. Пожарные на месте, - рассказали местные жители.

Информацию о пожаре подтвердили в ГУ МЧС по Самарской области. По данным ведомства, вызов на пульт дежурного поступил в 13:58. Огонь вспыхнул в квартире на седьмом этаже.

- Происходит горение балконов с 6-го по 9-й этаж с уходом в квартиры на 7, 8 и 9 этажах, - отметили в ведомстве.

Сейчас на месте работают 152 человека и 43 единицы техники. Объявлен повышенный ранг вызова - Пожар № 2. Всех жильцов, которые на момент ЧП были дома, эвакуируют. Пока на улицу вывели 30 человек. Насколько известно, пострадавших нет.