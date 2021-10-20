Наказание для попрошаек и гадалок могут ввести в Самарской области

Для настойчивых попрошаек и бродяг предложили ввести административную ответственность Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Самарской области решили бороться с гадалками, бродягами и попрошайками. Сотрудники правоохранительных органов предложили ввести административную ответственность для «профессиональных нищих». Поправки в областной закон о правонарушениях рассмотрели во вторник, 19 октября, на заседании профильного комитета Самарской губдумы.

Жители региона часто обращаются в полицию с жалобами на попрошаек и бродяг, которые хватают за одежду или руки, настойчиво просят что-нибудь у них купить или предлагают погадать. Самарцы просят правоохранителей привлечь таких людей к ответственности. Однако на данный момент ни федеральное, ни региональное законодательство не предусматривают наказание за бродяжничество и попрошайничество. Инициаторы законопроекта предлагают отнести подобные действия к нарушению общественного порядка.

Документ решили отправить на доработку - включить в него поступившие мнения и замечания. После внесения корректировок его вынесут на обсуждение общественной комиссии при комитете по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции.