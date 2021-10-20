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Общество20 октября 2021 14:46

Наказание для попрошаек и гадалок могут ввести в Самарской области

С такой инициативой выступили представители ГУ МВД по Самарской области
Анастасия ФИЛАТОВА
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Для настойчивых попрошаек и бродяг предложили ввести административную ответственность

Для настойчивых попрошаек и бродяг предложили ввести административную ответственность

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Самарской области решили бороться с гадалками, бродягами и попрошайками. Сотрудники правоохранительных органов предложили ввести административную ответственность для «профессиональных нищих». Поправки в областной закон о правонарушениях рассмотрели во вторник, 19 октября, на заседании профильного комитета Самарской губдумы.

Жители региона часто обращаются в полицию с жалобами на попрошаек и бродяг, которые хватают за одежду или руки, настойчиво просят что-нибудь у них купить или предлагают погадать. Самарцы просят правоохранителей привлечь таких людей к ответственности. Однако на данный момент ни федеральное, ни региональное законодательство не предусматривают наказание за бродяжничество и попрошайничество. Инициаторы законопроекта предлагают отнести подобные действия к нарушению общественного порядка.

Документ решили отправить на доработку - включить в него поступившие мнения и замечания. После внесения корректировок его вынесут на обсуждение общественной комиссии при комитете по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции.