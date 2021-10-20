Грузовик сбил насмерть 10-летнюю девочку на ул. Авроры в Самаре 20 октября 2021 года

Школьница скончалась на месте происшествия Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Днем в среду, 20 октября 2021 года, на улице Авроры в Самаре произошло смертельное ДТП. Под колесами грузовика DAF погибла 10-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Все случилось примерно в 13:00. По данным полицейских, 44-летний водитель большегруза двигался со стороны Заводского шоссе в направлении улицы Партизанской. При повороте направо (напротив дома № 9 по улице Авроры) он не пропустил школьницу. Та пересекала дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

В результате случившегося девочка получила травмы, несовместимые с жизнью. Она скончалась на месте происшествия. Полицейские сейчас устанавливают все детали и свидетелей происшествия. Проводится проверка.