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Происшествия20 октября 2021 15:03

Грузовик сбил насмерть 10-летнюю девочку на ул. Авроры в Самаре 20 октября 2021 года

Водитель не пропустил школьницу на «зебре»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Школьница скончалась на месте происшествия

Школьница скончалась на месте происшествия

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Днем в среду, 20 октября 2021 года, на улице Авроры в Самаре произошло смертельное ДТП. Под колесами грузовика DAF погибла 10-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Все случилось примерно в 13:00. По данным полицейских, 44-летний водитель большегруза двигался со стороны Заводского шоссе в направлении улицы Партизанской. При повороте направо (напротив дома № 9 по улице Авроры) он не пропустил школьницу. Та пересекала дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

В результате случившегося девочка получила травмы, несовместимые с жизнью. Она скончалась на месте происшествия. Полицейские сейчас устанавливают все детали и свидетелей происшествия. Проводится проверка.

В Самаре на ул. Авроры насмерть сбили 10-летнюю девочку 20.10.2021
Комментарий начальника отделения дорожной инспекции ОГИБДД УМВД России по Самаре майора полиции Александра Чугунова