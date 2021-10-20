Работники автомойки потушили охваченный огнем грузовик в Самаре

Сотрудники автомойки не оставили водителя грузовика в беде Фото: принтскрин видео.

Вечером во вторник, 19 октября, на улице XXII Партсъезда в Самаре произошел пожар. Загорелся мусор в самосвале. Водитель не растерялся и примчался за помощью на автомойку. Очевидцы сняли на видео тушение огня.

- КамАЗ с горящим мусором приехал на мойку на улице XXII Партсъезда, 27/2. Работники сразу же принялись тушить содержимое кузова. Спасибо ребятам, - пишут в соцсетях свидетели происшествия.

Автомойщики взяли шланг и направили огромную струю воды на горящий кузов. Спустя некоторое время огонь удалось победить. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Из-за чего вспыхнул пожар, пока не известно.