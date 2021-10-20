В Самаре к 2021 году в нормативное состояние привели 56,1% дорог

В Самаре до 2026 года отремонтируют более 80% дорог Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Администрация Самары опубликовала муниципальную программу Самары по сохранению и развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2022-2026 годы. Согласно документу, в Самаре на данный момент уже достигнуты результаты по приведению в нормативное состояние более половины автодорог.

В программе указано, что приведение автодорог в нормативное состояние в целом приведет к увеличению протяженности отремонтированных дорог в Самаре. Так, к началу 2021 года было готово 56,1% (397,87 км), а к 2022 году этот показатель планируют увеличить до 63,4% (449,63 км). Кроме того, до 2024 панируется привести в нормативное состояние 576,49 км, что составит 81,3% дорожной сети. Стоит отметить, что общая протяженность автодорог в Самаре составляет 1102,6 км, в том числе 709,41 км с твердым покрытием.

На реализацию программы до 2026 года планируется потратить более 2,7 миллиардов рублей. Средства будут направлены как из городского бюджета, так из вышестоящих бюджетов, в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».