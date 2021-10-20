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Происшествия20 октября 2021 16:30

В Самаре чиновника подозревают в интимной близости со своей 12-летней падчерицей

По версии правоохранителей, мужчина с 2016 года совершал действия сексуального характера в отношении ребенка
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
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Расследование продолжается

Расследование продолжается

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

15 октября в Самаре возбудили уголовное дело на 36-летнего местного жителя. Мужчину, который работает в муниципальном учреждении, подозревают в насильственных действиях сексуального характера.

- По полученной информации, он с 2016 года по настоящее время вступал в половое сношение со своей падчерицей. Сейчас ей 12 лет, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас силовики работают с фигурантом этой скандальной ситуации и его близкими. Расследование уголовного дела, возбужденного по части 4 статьи 132 УК РФ, продолжается.