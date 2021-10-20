В страшном ДТП на трассе в Хворостянском районе погиб майор полиции

Владимир Ларионов служил в органах внутренних дел почти 30 лет Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Во вторник, 19 октября 2021 года, в Хворостянском районе произошло страшное ДТП. «Тойота» неожиданно выехала на встречку и влетела в «Чери». Погиб один человек, еще трое получили травмы. Как стало известно, трагедия унесла жизнь 51-летнего майора полиции Владимира Ларионова.

- Руководство, личный состав и ветераны регионального гарнизона МВД выражают искренние соболезнования семье Владимира Юрьевича. Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах коллег и близких, - говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Самарской области.

Владимир Ларионов работал в ОВД Хворостянского района с октября 1992 года. Начинал участковым инспектором милиции, затем служил в подразделении уголовного розыска. До недавнего времени занимал должность оперативного дежурного ОМВД по Хворостянскому району.

Прощание с Владимиром Юрьевичем состоится в четверг, 21 октября, в 12:00 на улице Партизанской, 41 в селе Хворостянка.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Владимира Ларионова.