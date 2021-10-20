Появилось видео с места ДТП в Самаре, где на улице Авроры грузовик насмерть сбил школьницу

Страшное ДТП произошло около полудня на Авроре. Фото: прокуратура Самары

Около полудня, 20 октября 2021 года, в Самаре на улице Авроры большегруз насмерть сбил 10-летнего ребенка на пешеходном переходе. По предварительным данным, девочка вместе с мамой переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу, когда 44-летний водитель фуры поворачивал направо на Партизанскую.

Девочка скончалась в машине скорой помощи. Фото: прокуратура Самары

Школьница от полученных травм скончалась в машине скорой помощи, о состоянии женщины не сообщается.

В настоящее время прокуратура Самары проводит проверку по факту ДТП, по результатам которой будет принято процессуальное решение. На место происшествия прибыл заместитель прокурора Советского района Алексей Баев.