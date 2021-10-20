В Самаре начали усиленно дезинфицировать общественный транспорт

Обработка проводится составами с содержанием хлора. Фото: администрация Самары

В Самаре в период пандемии коронавируса ежедневно проводят санитарную дезинфекцию салонов общественного транспорта. В настоящее время в связи с напряженной эпидемиологической обстановкой, дезинфекцию проводят в усиленном режиме.

Дезинфекция внутри салона проводится растворами с содержанием хлора, после чего рабочие проводят влажную уборку. В процессе обеззараживания орошают все поверхности, с которыми контактируют пассажиры – поручни, спинки кресел, элементы входной группы, пол.

Кроме того, «СамараАвтоГаз» установило новое оборудование для автоматической щеточной мойки транспорта. Новое оборудование более эффективно очищает автобусы от пыли, грязи и песка.