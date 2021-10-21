В Самаре 21 октября 2021 года пойдет мокрый снег с дождем

Погода в ближайшие дни будет по-настоящему осенней Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики Приволжского УГМС рассказали, какая погода будет в Самарской области 21-23 октября 2021 года. По прогнозу, в четверг, 21 октября 2021 года, возможен снег, а в последующие дни погода будет сухой и относительно теплой.

В четверг, 21 октября 2021 года, в Самаре возможно выпадение осадков в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха днем составит +4…+6 градусов, вечером столбики термометров опустятся до +2 градусов.

22 октября 2021 года в Самарской области будет облачно, без осадков. Днем воздух прогреется до +15 градусов, а ночью температура будет колебаться в пределах +2…+7 градусов.

В субботу, 23 октября, в регионе будет облачно, местами может пройти небольшой дождь. Температура воздуха днем будет держаться в пределах +10…+15 градусов.