В Железнодорожном районе Самары с 19 октября 2021 года ввели карантин по бешенству

Целый район в Самаре закрыли на карантин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Дмитрий Азаров подписал постановление о введении карантина в границах Железнодорожного района Самары. Как выяснилось, в одной из квартир на улице Киевской, 13 было обнаружено животное с бешенством.

Согласно постановлению, с 19 октября 2021 года район признал неблагополучным пунктом по бешенству животных. Теперь в течение 179 дней там запрещен ввоз и вывоз восприимчивых к болезни животных, за исключением вакцинированных от бешенства.

Кроме того, на время карантина в Железнодорожном районе запрещается лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами, кроме ветеринаров и проживающих там людей. Также нельзя перемещать и перегруппировать животных и снимать шкуры с трупов животных. В Железнодорожном районе запретили ярмарки и отлов диких животных для вывоза в зоопарки.

Карантин по бешенству будет отменен через 60 дней после убоя последнего подозреваемого в заболевании бешенством животного или уничтожения последнего трупа больного зверя.