В Самаре изменят режим работы автобусов № 21, 38 и 55

Три автобуса в Самаре начнут ходить по-новому Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре обсудили работу маршрутов № 21, 38 и 55, их корректировку и наполняемость транспорта в час пик. В встрече приняли участие представители профсоюза ПАО ОДК «Кузнецов», руководители компании-перевозчика «СамараАвтоГаз», Центральная диспетчерская служба и заместитель департамента транспорта.

- По результатам встречи будут проработаны дополнительные меры по корректировке расписания маршрутов № 21 и 38 в промежуток с 16:00 до 17:00, а также работы утренних субботних рейсов автобуса № 55, - сообщили в соцсетях представители дептранса.

Напомним, это не первые корректировки, которые в последнее время коснулись общественного транспорта. Ранее было решено увеличить число вагонов на трамвайных маршрутах № 13 и 24. В часы пик по ним будут курсировать двухвагонные составы. А в утренние рейсы на автобусном маршруте № 47 теперь будут ходить вместительные ЛиАЗы.