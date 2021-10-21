Видеоблогер в Самаре снял с квадракоптера строительство высотки у ТЦ «Аквариум», против которой бунтовали жители

Строительство высотки идет полным ходом, несмотря на протесты жителей. Фото: скрин видео

В Самаре видеоблогер Сергей Милованов «пролетел» на квадракоптере над стройплощадкой ЖК «Аквариум» и показал, как продвигается строительство жилого комплекса, против которого категорически возражали местные жители. По опубликованному видео понятно, что рабочие возводят уже седьмой этаж высотки.

Скандал вокруг строительства ЖК «Аквариум» прямо во дворе нескольких жилых многоэтажек разразился в 2020 году. Жители окрестных домов категорически возражали против того, чтобы стройплощадку развернули прямо под их окнами, и даже устраивали «кастрюльные бунты». Городские власти сначала откликнулись на просьбы людей запретить точечную застройку и даже попеняли застройщику на нежелание идти на контакт с людьми. Однако в результате ничего не изменилось и строительство высотки продолжилось прямо под окнами жилых домов.

Сейчас строители возводят уже седьмой этаж высотки. По проекту в доме должно быть 22 этажа и около сотни квартир. Предусмотрен подземный паркинг и закрытая «гостевая» парковка.