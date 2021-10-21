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Происшествия21 октября 2021 12:06

В Самарской области водитель грузовика насмерть сбил пешехода на темной дороге

Мужчина скончался на месте до приезда медиков
Алена Провкина
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Автомобилист не заметил пешехода на неосвещенном участке трассы

Автомобилист не заметил пешехода на неосвещенном участке трассы

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В среду, 21 октября, в 19:10 в Волжском районе произошло смертельное ДТП. Там грузовик сбил пешехода, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 34-летний водитель грузового автомобиля HINO двигался со стороны села Новый Буян в направлении поселка Курумоч. На неосвещенной дороге водитель не заметил пешехода и наехал на него.

- 56-летний мужчина находился на проезжей части без светоотражающих элементов на одежде, - уточнили в облглавке.

От полученных травм пешеход скончался на месте, не успев дождаться скорой помощи.

Известно, что автомобилист за последний раз 8 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.