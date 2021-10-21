В Тольятти на улице Громовой подготовят асфальт к зиме

Ремонт дороги на улице Громовой продолжит другой подрядчик / Фото: администрация Тольятти

18 октября глава Тольятти Николай Ренц сообщил о смене подрядчика на улице Громовой и начале подготовки дороги к зиме. Новый подрядчик пообещал закончить нижний слой уже на следующей неделе при благоприятных погодных условиях.

По словам главы города, прежний московский подрядчик оказался не смог завершить ремонт дороги, поэтому контракт с ним был расторгнут.

- Рассчитываю, что до конца следующей недели новый подрядчик завершит первый этап ремонта дороги по ул. Громовой. Надеюсь, погода не подведет, и все работы будут выполнены вовремя, - отметил Николай Ренц.

Контракт на завершение ремонта дороги планируют разыграть до весны. Это нужно, чтобы новый подрядчик мог приступить к обновлению проезжей части с началом работы заводов по выпуску асфальтов.