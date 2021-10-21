В Самарской области ОРВИ и грипп за неделю подкосили почти 32 тысячи человек

В Самаре число заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 15 109 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за минувшую неделю заразились гриппом и ОРВИ еще 31 886 человек, в том числе в Самаре – 15 109. В некоторых возрастных группах превышен эпидемиологический порог. Об этом сообщает пресс-служба регуправления Роспотребнадзора.

- Среди детей от 0 до 2 лет заболеваемость ниже эпидпорога на 42,7%, от 3 до 6 лет – на 25,49%. Превышение отмечается в следующих возрастных группах: от 7 до 14 лет – на 6,29%, от 15 лет и старше – на 215,49%. Среди совокупного населения – на 97,44%, - отметили в ведомстве.

Сотрудники Роспотребнадзора призывают жителей региона пройти вакцинацию. Она рекомендуется всем группам населения. В первую очередь прививку стоит сделать детям от 6 месяцев, людям с хроническими заболеваниями, беременным, а также медикам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта.