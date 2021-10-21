Судья Самарского областного суда подал в суд на частную клинику за перенесенные страдания после операции

Судья чуть не лишился жизни из-за ошибки врачей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Судья Самарского областного суда в 2019 году по судейской страховке был госпитализирован в честную клинику в Самаре, где ему провели операцию по удалению паховой грыжи. Однако после операции из-за осложнений мужчина чуть не погиб. Как сообщает «Волга-Ньюс», пациент был спасен, но за свои моральные страдания написал исковое заявление в суд с требованием возместить 10 миллионов компенсации морального вреда.

Послеоперационный период для самарского судьи стал невыносимым испытанием с риском для жизни. У пациента несколько дней держалась высокая температура, несмотря на прием антибиотиков и промывания. Как сообщает супруга пострадавшего, врач, который проводил операцию, избегал с ними встречи, а в историю болезни вносились ложные данные о состоянии здоровья.

Когда ситуация ухудшилась и из вставленной в брюшную полость трубки потекло содержимое кишечника, пациент и его супруга настояли на переводе его в больницу им. Пирогова. Судья провел несколько дней в реанимации на грани смерти и перенес еще несколько операций. После выписки из государственной больницы, судья заказал проведение медэкспертизы на предмет выявления недостатков в его лечении, которая подтвердила, что операция в частной клиники изначально была сделана некачественно, что повлекло за собой перитонит, удаление части кишечника, а также тромбоэмболию легочной артерии.

Судья написал исковое заявление потребовав компенсацию морального вреда, а также возмещения потерянного заработка и затрат на лекарства. В заявлении мужчина также указал, что из-за ошибки врачей он теперь вынужден до конца жизни сидеть на строжайшей диете и принимать лекарства.

Суд признал ответчика виновным в некачественно оказанных медицинских услугах, частично удовлетворив иск. Решением суда клиника должна выплатить 8,3 миллиона рублей, из которых компенсация 5 миллионов рублей и штраф в размере 2,8 миллиона рублей. Руководство частной клиники не согласилось с судом и подали апелляцию, которую будут рассматривать в конце ноября 2021 года.