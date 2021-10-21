В Самаре дальнобойщик хотел дать взятку 2 тысячи долларов таможеннику за непрохождение техконтроля

Мужчину поймали за передачей денег должностному лицу. Фото: Средневолжское ЛУ МВД России на транспорте

Самарские таможенники пресекли коррупционные действия на посту технического контроля. Житель иностранного государства попытался дать взятку таможеннику за не проведение фактического таможенного досмотра двух грузовых автомобилей.

- Дальнобойщика задержали во время передачи двух тысяч долларов сотруднику таможенной службы. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело, - рассказали в пресс-службе Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

Выяснилось, что мужчина с помощью взятки хотел избежать возможного привлечения к ответственности за выявленные на таможне нарушения.

Решением суда злоумышленника оставили под арестом до выяснения всех обстоятельств происшествия. Расследование продолжается.