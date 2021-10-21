Власти Самары рассказали о планах по установке валидаторов в троллейбусах и автобусах

Валидаторы хотели установить в 2021 году в троллейбусе № 13, но помешала пандемия коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В администрации Самары рассказали, планируется продолжить установку валидаторов в городском общественном транспорте. В частности, намерены ли оснастить аппаратами для бесконтактной оплаты автобусы и троллейбусы.

Напомним, первые валидаторы появились летом 2019 года в трамваях № 5. Сейчас в каждом салоне этого маршрута установлены 76 подобных терминалов. В январе 2021 года закупили еще 214 аппаратов. Ими оснастили трамваи № 20 и 22.

- Все валидаторы были куплены на средства МП «ТТУ». Предприятие планировало в этом году продолжить установку аппаратов в трамваях № 20 и 24, а также в троллейбусе № 13. Однако эту работу пришлось приостановить, - сообщили в департаменте транспорта в ответ на запрос «КП-Самара».

По данным ведомства, закупке валидаторов помешала пандемия коронавируса. Из-за веденных ограничений снизился пассажиропоток, и, как следствие, упала выручка ТТУ. Не исключено, что в дальнейшем, когда ситуация улучшится, работа по оснащению трамваев и троллейбусов города терминалами будет продолжена.

Что касается установки этих аппаратов в автобусах, то, как сообщили «Комсомолке» в мэрии Самары, пока таких планов нет.