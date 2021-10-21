В Самаре запустили новый автобус вместо отмененной маршрутки № 210

Автобус № 310 начал работать с 20 октября 2021 года / Фото: Общественный транспорт Фото: vk.com

В Самарской области с 20 октября 2021 года запустили новый межмуниципальный маршрут № 310. Он будет курсировать от ЦУМ «Самара» до поселка Волжского.

- Трасса автобуса почти полностью повторяет отмененный маршрут № 210, который ходил до поселка Управленческого. Получается, что № 310 – эта некая удлиненная версия № 210, - пишут в группе «Общественный транспорт».

Новый автобус будет ходить от ЦУМ «Самара» по улицам Спортивной, Коммунистической, Чкалова, Мичурина, Московскому шоссе, Гагарина, Революционной, Аэродромной, Промышленности, Советской Армии, Гагарина, Победы, Кирова, Стара-Загора, Георгия Димитрова, Московскому шоссе, Красноглинскому шоссе, Сергея Лазо, Симферопольской, далее будет заезд на улицу Батайскую и вновь по Красноглинскому шоссе до поселка Волжского.

По информации регионального Минтранса, на маршруте будут работать 15 автобусов. Интервал движения составит 25 минут. Режим работы автобусов № 310 - с 6:00 до 20:00. Стоимость проезда - 35 рублей. Цена билета не будет зависеть от дальности поездки.