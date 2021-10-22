Жителям Самары в ТЦ предложат скидки до 80%

Акцию "ШОПИНГ МАНИЯ" запустили в ТЦ "Гудок" и "Амбар"

Этой осенью жителей Самары ждут небывалые скидки в ТЦ – цены снизят до 80%. Сразу в двух торговых комплексах города запустили акцию «ШОПИНГ МАНИЯ». Рассказываем, где и в какие дни можно будет выгодно и дешево приобрести одежду и товары для дома.

Так, в ТК «Амбар» до 12 ноября будут действовать скидки до 80% на одежду и мебель. Например, специальные предложения на товары для дома и бытовую технику будут действовать до 22 октября. Обувь и аксессуары можно будет выгодно купить 23-29 октября, верхнюю одежду – с 30 октября по 5 ноября, а джинсовую одежду – с 6 по 12 ноября (скидки распространяются и на детский ассортимент). Актуальную информацию об акциях в «Амбаре» можно узнать в инстаграм-аккаунте ТЦ.

В ТЦ «Гудок» сейчас можно купить со скидкой деним. Цены снижены до 80%. Акция действует до 22 октября. Кроме того, на стойке информации торгового центра можно сдать старые джинсы и получить сертификат на скидку в 20% от бренда MUSTANG.

С 23 по 29 октября в «Гудке» можно будет выгодно купить верхнюю одежду, а с 20 октября по 5 ноября – обувь и аксессуары, в том числе детский ассортимент. С 6 по 12 ноября снизят цены на товары для дома.

Следить за движением акции можно в соцсетях торгового комплекса.