Самару сковали 9-балльные пробки

В Самаре в четверг вечером сложно проехать. Фото - Яндекс.Пробки

В Самаре в четверг, 21 октября, зафиксированы 9-балльные пробки. В городе сложно проехать на улице Ново-Садовой, а также на Московском шоссе.

Тяжело проехать по улицам Гагарина и Авроры. Кроме того, стоит движение на Южном шоссе по направлению в город, а также на улице Шоссейной в направлении Кряжского шоссе.

Пробки зафиксированы в вечернее время, когда большая часть горожан направляется домой после работы и учебы.

Ситуация осложняется и неблагоприятными погодными условиями, когда идет моросящий дождь, осложняя видимость в темное время суток.