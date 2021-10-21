В Самаре купят новую технику для уборки снега

В Самаре готовятся к зиме

В Самаре закупили новую технику, которую будут использовать для уборки снега предстоящей зимой. Об этом сообщили в городской администрации.

Прошлой зимой жители города регулярно высказывали недовольство из-за плохого качества уборки снега, а также на грязные и скользкие дороги из-за применения реагентов и песка.

Предстоящей зимой в городе будет работать более 500 единиц техники. Большая часть новой техники поступит в город до середины декабря - ожидается, что именно тогда будет наиболее снежная погода.

Частично закупленную технику продолжат поставлять в январе, а также в феврале - тогда придут дорожные пылесосы и машины для аварийно-ямочного ремонта.