Ремонт улицы Ленинской в Самаре завершат до конца октября 2021 года

Дорогу обновляют от дома № 1 по улице Ленинской до улицы Полевой / Фото: администрация Самары

В Самаре завершается ремонт улицы Ленинской. Дорогу обновляют по нацпроекту БКД от дома № 1 до улицы Полевой. Готовность объекта превысила 90%, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Подрядчик привел в порядок проезжую часть, заменил бортовой камень и люки инженерных коммуникаций. Также в планах создание дополнительных парковочных мест – более 50. Сейчас рабочие трудятся на участке от улицы Некрасовской до улицы Льва Толстого. Они укладывают плитку на тротуар. Пешеходные зоны планируют полностью обновить через 3-4 дня.

- Параллельно зачищаем основание перед укладкой верхнего слоя асфальтобетонной смеси на въездах, примыканиях и парковках, - добавил представитель подрядной организации АО «Куйбышевская Дорожная «ПМК» Виктор Миронов.

Все работы на улице Ленинской должны быть завершены до конца октября 2021 года.