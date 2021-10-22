Медсестра из Самары взяла кредит и отдала мошеннику более 1,6 млн рублей

Девушка поверила незнакомцу и осталась без денег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Медицинская сестра из Самары стала жертвой телефонного мошенника. Она отдала аферисту более 1,6 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По информации полицейских, в один из дней 29-летней девушке позвонил неизвестный. Он заявил, что ее сбережения находятся в опасности, и убедил взять кредит. Самарчанка оформила заем и перевела все деньги на «безопасный» счет.

Через некоторое время медсестра поняла, что ее обманули, и обратилась в правоохранительные органы. Там возбудили уголовное дело.

Полицейские призывают жителей Самарской области быть бдительнее. Не стоит доверять незнакомцам, которые предлагают защитить деньги, переведя их на другой счет или оформив кредит. Так делают только мошенники.