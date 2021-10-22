В Самаре стая бродячих собак нападает на людей в парке Победы

Сотрудники зоопарка бьют тревогу и пытаются достучаться до мэрии Фото: Елена ХЛИМАНОВА

В Самаре в парке Победы стая бродячих собак уже несколько лет терроризирует местных жителей. 21 октября 2021 года звери набросились на дворника, который утром пришел на работу. Журналист «КП-Самара» поговорил с пострадавшим и узнал, что происходит сейчас в самарском парке.

Самарец Лев уже не в первый раз подвергается нападению злых собак. Мужчина не понаслышке знает, какую боль причиняют укусы и сколько времени нужно на лечение после. На дворника снова напали собаки прямо на рабочем месте в парке. Мужчине прокусили обе ноги, разорвали брюки. Как рассказал Лев «Комсомолке», он сразу обратился в свою поликлинику, откуда его направили в травмпункт больницы Семашко.

- Врачи оказали мне первую помощь, обработали места укусов и наложили повязку. После в травмпункте мне сделали три прививки от столбняка и бешенства. Дальше лечение будет назначать участковый рабиолог в поликлинике, - рассказывает Лев.

Пострадавшему от укусов бродячих собак теперь придется пройти длительное лечение уколами. Врач объяснил дворнику, что если до 14 ноября собака, которая его покусала, будет чувствовать себя хорошо, то лечение будет окончено. В случае, если собака пропадет или умрет, то тогда лечение может затянуться еще на длительное время, так как это докажет, что животное болело бешенством.

Как выяснилось, это не первое нападение собак в парке на людей. Сотрудники рассказали «Комсомолке», что были и другие случаи. От укусов страдают как взрослые, так и дети. Местная жительница, которая живет неподалеку, каждый день встречает и провожает своего сына в школу, опасаясь, что на него могут напасть собаки из Парка.

- Эти собаки живут здесь уже несколько лет. Бабушки приходят в парк и подкармливают их. Сейчас их уже больше десятка. Конечно, страшно ходить мимо них, в любой момент могут наброситься, - рассказывает сотрудник парка Рамиз.

По словам сотрудников парка Победы, они несколько раз писали обращения в районную администрацию, чтобы собак отловили. Чиновники присылали ответ, что все бездомные животные были изъяты из парка службой отлова, однако фактически ситуация не менялась и собаки также продолжают пугать прохожих.