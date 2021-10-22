Самарец лишился Lada Granta из-за долга за тепло

Самарец вернул авто, полностью погасив долг / Фото: ФССП

Житель Промышленного района Самары задолжал 70 тысяч рублей за отопление. Он не оплачивал тепловую энергию с декабря 2020 года. Судебные приставы арестовали его машину Lada Granta и отправили ее на штрафстоянку.

- В рамках исполнительного производства представители ФССП конфискуют автомобили неплательщиков. Им дается 5 дней на полное погашение долга. В противном случае автомобиль выставляют на торги. Как правило, горожане, лишившиеся личного имущества, оперативно оплачивают долг за отопление и горячую воду, - отметил руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Илья Морозов.

Уже на следующий день после ареста автомобиля мужчина погасил долг и забрал машину со шрафстоянки.