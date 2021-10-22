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Общество22 октября 2021 13:22

Бывший глава Центрального автовокзала Самары подал иск на нового владельца

Суд частично удовлетворил требования
Алена Провкина
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Экс-глава ЦАВ отсудил зарплату у нового владельца

Экс-глава ЦАВ отсудил зарплату у нового владельца

Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

Юрий Чернов, бывший директор АО «Евразийская корпорация автовокзалов», ушел из организации в феврале этого года. После своего ухода мужчина решил, что прошлый работодатель выплатил зарплату не полностью. Он подал иск в районный суд с требованием доплатить зарплату, компенсировать отпуск, моральный вред и траты на юриста.

- Октябрьский районный суд постановил выплатить только часть денег, - сообщается в картотеке дел учреждения.

Юрий Чернов пытался оспорить это решение в областном суде, но безуспешно. Иск приостановлен.