Бывший глава Центрального автовокзала Самары подал иск на нового владельца

Экс-глава ЦАВ отсудил зарплату у нового владельца
Фото: Анастасия ФИЛАТОВА
Юрий Чернов, бывший директор АО «Евразийская корпорация автовокзалов», ушел из организации в феврале этого года. После своего ухода мужчина решил, что прошлый работодатель выплатил зарплату не полностью. Он подал иск в районный суд с требованием доплатить зарплату, компенсировать отпуск, моральный вред и траты на юриста.
- Октябрьский районный суд постановил выплатить только часть денег, - сообщается в картотеке дел учреждения.
Юрий Чернов пытался оспорить это решение в областном суде, но безуспешно. Иск приостановлен.