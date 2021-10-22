В Самаре с 25 октября по 7 ноября 2021 года закроют музеи, выставки, театры и кинотеатры

В прошлом году парки тоже закрывали

В Самарской области в нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября 2021 года не будут работать музеи, кино, театры, выставки и другие подведомственные министерству культуры учреждения. Об этом сообщили в министерстве культуры региона. Эта мера вводится согласно постановлению губернатора Самарской области от 21 октября 2021 года.

- Учреждения культуры Самарской области не будут осуществлять свою деятельность, так как они не относятся к предприятиям непрерывного цикла или жизнеобеспечивающим службам. Берегите себя и своих близких! - написали представители министерства культуры.

Жители региона уже высказали недовольство, ведь именно подведомственные минкульту учреждения культуры первыми перешли на QR-коды, так что преданные зрители надеялись, что все будет хорошо. Однако в регионе все же решили пойти на полную изоляцию, который больно ударит по сфере услуг. Уже известно, что также не будут работать фитнес-центры, торговые точки, где не продают товары первой необходимости.

А здесь мы привели текст полного постановления губернатора. Его продолжают разъяснять министры всех ведомств.