В самарских автобусах 22 октября 2021 года появятся «тайные пассажиры»

"Тайные пассажиры" проследят за работой автобусных маршрутов / Фото: департамент транспорта Самары

В составе главного автобусного перевозчика Самары сегодня, 22 октября 2021 года, работают «тайные пассажиры». Это люди, которые будут следить за потоком пассажиров, работой экипажа, соблюдением масочного режима и приема оплаты за проезд.

- Цель - посмотреть на сервис глазами пассажира, - сообщили представители ООО «СамараАвтоГаз».

Отметим, что в группу «тайных пассажиров» вошел руководящий состав управления перевозок предприятия. По итогам проверок сотрудники обещают провести «работу над ошибками» и улучшить сервис.