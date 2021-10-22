В Самаре общественный транспорт переводят на режим выходного дня

Необходимо соблюдать все меры социальной защиты Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области с 25 октября 2021 года вводится режим нерабочих дней. Из-за этого изменится график работы общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

- В соответствии с постановлением губернатора, с 25 октября по 7 ноября 2021 года объявлены нерабочие дни. В этот период транспорт будет работать по режиму выходного дня. В транспорте следует использовать средства самозащиты: маску и перчатки, - уточняют представители горадминистрации.

Представители транспортной отрасли призвали жителей соблюдать ограничения: оставаться дома и использовать транспорт только в случае крайней необходимости. Для тех, кто старше 65 лет, предусмотрены другие меры: блокировка социальных карт. Пенсионеров призывают оставаться дома и выходить только при острой необходимости.

Отметим, что для кондукторов будет проведен дополнительный инструктаж, чтобы они использовали меры социальной защиты.