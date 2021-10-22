В Самаре до конца 2021 года откроют две муниципальные ярмарки

Новые ярмарки откроются в районе ТРК «Космопорт» и на пересечении улиц Гастелло и Стара-Загора Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре планируют открыть еще две муниципальные ярмарки. Как оказалось, не во всех районах города они есть. К тому же цены на продукты там далеки от бюджетных. Об этом стало известно в ходе совещания в городской думе.

- На данный момент в городе работают 5 ярмарок: на пересечении улиц Тухачевского и Киевской, на пересечении проспекта Ленина и улицы Челюскинцев, Дачной и Чернореченской, точка на улице Белорусской, 131, а также ярмарка рядом с ДК «Октябрь», - сообщил руководитель департамента экономического развития администрации Самары Владислав Зотов.

По словам чиновников, ярмарки есть не во всех районах, потому что не везде можно найти подходящие площадки с достаточным количеством парковочных мест. Однако до конца 2021 года в городе планируется открыть еще две сельскохозяйственные ярмарки. Их разместят на пересечении улиц Ивана Булкина и Дыбенко, Гастелло и Стара-Загора.