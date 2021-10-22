В Самаре умер Борис Кожин

Борис Кожин умер из-за тяжелой болезни / Фото: sjrs.ru

В пятницу, 22 октября 2021 года, умер выдающийся кинодраматург, журналист и краевед Борис Кожин. Он скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

- Борис Кожин много лет был редактором Куйбышевской студии кинохроники. Лишь вчера настоял на его госпитализации, но болезнь оказалась сильнее. Вечная память замечательному человеку, - написал народный избранник в твиттере.

Напомним, Борис Кожин родился в Куйбышеве (ныне Самара) 12 мая 1938 года. Окончил педагогический институт. Работал воспитателем детского сада и учителем в школе. Преподавал русский язык, литературу и историю.

Сотрудничать с телевидением, радио и газетами начал в 1960-х годах. На Куйбышевской студии кинохроники Борис Кожин работал с 1969 года. Должность главного редактора он занимал с 1978 по 2010 год.

Был редактором номеров киножурнала «Поволжье» и автором сценариев более 40 фильмов, в том числе легендарного сборника «Рассказывает Борис Кожин». Он был тем, кто взял последнее интервью у советского серийного маньяка Чикатило.