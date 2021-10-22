В Самарской области с 22 по 24 октября пройдут масштабные рейды ГИБДД

Особое внимание уделят выявлению нетрезвых водителей и любителей быстрой езды Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Сотрудники ГИБДД устроят в выходные массовую «охоту» на водителей. Цель масштабных рейдов – выявление злостных нарушителей ПДД, в том числе нетрезвых автомобилистов, лихачей и любителей выехать на встречку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- Мероприятие пройдет с пятницы, 22 октября, по воскресенье, 24 октября. В нем задействуют максимальное количество сотрудников ГИБДД, - отметили полицейские.

Правоохранители напоминают, что за вождение авто в пьяном виде предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Сотрудники ГИБДД призывают самарцев сообщать о всех нетрезвых водителях по телефонам: 8(846) 333-58-01 или 02.