Сварщик из Самары выиграл в лотерею автомобиль и расплакался от радости

Петр надеется, что удача подарит ему еще один крупный выигрыш / Фото: Столото

В Самаре стало на одного счастливчика больше. Местный житель Петр Кузьмин выиграл в лотерею автомобиль стоимостью 800 тысяч рублей. Мужчина был так рад, что у него навернулись слезы, сообщает пресс-служба «Столото».

Самарец работает электрогазосварщиком. Счастливый билет он приобрел в одном из киосков. Особо не выбирал – взял первый попавшийся. В лотереях он участвует уже давно, но такой приз выиграл впервые.

- Я не смог сдержать эмоций, начал плакать от радости! Сразу позвонил и рассказал жене. Она была в ступоре десять минут! – поделился Петр.

Мужчина отказался от машины – взял приз деньгами. Он планирует потратить их на улучшение жилищных условий. Самарец отметил, что и дальше будет участвовать в лотереях. Он уверен, что в следующий раз удача подарит ему еще больший выигрыш.