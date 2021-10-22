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Общество22 октября 2021 17:03

В Самаре с 1 ноября 2021 года изменится расписание «Ласточки» до Сызрани

Новый график будет действовать до 11 декабря
Анастасия ФИЛАТОВА
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Скоростная электричка курсирует по выходным дням

Скоростная электричка курсирует по выходным дням

В Самарской области изменят график движения скоростного поезда «Ласточка». С 1 ноября по 11 декабря 2021 года электричка будет ходить по-новому. Речь идет о маршруте Самара – Сызрань-1.

- Поезд будет отправляться из Самары по субботам в 07:15, 18:30 и в воскресенье в 16:13. В обратном направлении – в субботу в 9:00; в воскресенье – в 9:00 и 16:13, - сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

Время везде указано местное. Жителей Самарской области просят быть внимательнее и следить за расписанием.